ORE 19.30 Parrucchieri, barbieri ed estetiste: bene il test ad Ancona. “Prova superata”, riapertura il 18 maggio?

ORE 19 PROTEZIONE CIVILE: “PIU’ GUARITI CHE MALATI “

Da due giorni il numero di coloro che sono guariti dal Covid-19 supera il numero degli attualmente positivi: ad oggi, i guariti sono 99.023, mentre gli attualmente positivi sono 87.961. Purtroppo i decessi hanno superato quota 30 mila, esattamente 30.201.

Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 217.185, con un incremento rispetto a ieri di 1.327 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 87.961, con una decrescita di 1.663 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 1.168 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 143 pazienti rispetto a ieri.

14.636 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 538 pazienti rispetto a ieri.

72.157 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 243 e portano il totale a 30.201. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 99.023, con un incremento di 2.747 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 31.983 in Lombardia, 14.107 in Piemonte, 7.730 in Emilia-Romagna, 6.187 in Veneto, 4.592 in Toscana, 3.176 in Liguria, 4.328 nel Lazio, 3.238 nelle Marche, 2.012 in Campania, 872 nella Provincia autonoma di Trento, 2.733 in Puglia, 2.127 in Sicilia, 911 in Friuli Venezia Giulia, 1.713 in Abruzzo, 502 nella Provincia autonoma di Bolzano, 119 in Umbria, 553 in Sardegna, 123 in Valle d’Aosta, 619 in Calabria, 152 in Basilicata* e 184 in Molise.

ORE 18.45 Covid-19, solo 6 nuovi casi in Abruzzo su 1189 tamponi. Altro giorno senza contagi nel Teramano

ORE 18.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Quattro i decessi nella nostra Regione nelle ultime 24 ore. Un altro al Madonna del Soccorso di San Benedetto: una 83enne di Sant’Ippolito in provincia di Pesaro, aveva pregresse patologie come gli altri tre deceduti. Il totale delle vittime, nelle Marche, da inizio emergenza sale a 958.

I dati odierni GORESarancio08052020_18

ORE 17.30 Ascoli, accesso ai cimiteri. Regole e obblighi: “Mascherine e guanti. No assembramenti”

ORE 17 All’ospedale di San Benedetto sono soltanto 3 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Il Madonna del Soccorso, che ospita soltanto pazienti Covid dallo scorso marzo, ha al momento 16 pazienti in tutto di cui 3 in intensiva e 13 in reparti non intensivi.

Scende notevolmente inoltre il numero dei ricoverati più gravi per Covid-19 nelle Marche: sono 38 in intensiva e 67 in semi-intensiva, in totale 105. Erano 469 a fine marzo, momento del picco. Sono diminuiti di oltre il 75%.

ORE 14.30 Riaprono i campi da tennis alla piscina comunale “Gregori” di San Benedetto

ORE 14 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore un contagio in più nel Piceno, da inizio emergenza 287 casi in provincia. Marche, dimessi e guariti salgono a 2.278 (su un totale di 6.470 casi positivi riscontrati da inizio epidemia).

Il report completo GORESgiallo08052020_12

ORE 13.30 Via Palmaroli, ecco come avverrà l’inaugurazione via streaming a Grottammare: ospiti “Social” per il nastro

ORE 13 Fase 2, parrucchiere ed estetiste: mascherine e guanti, orario esteso fino alle 21.30 e sanificazioni locali

ORE 11 APPROFONDIMENTO DATI GORES MARCHE

Mai così positivi i dati nella Regione Marche dall’inizio dell’epidemia. Soltanto lo scorso 26 aprile il numero assoluto di nuovi contagi risultò migliore: allora furono 16 unità, oggi 18. Tuttavia il 26 aprile i campioni analizzati furono 510, oggi 834.

Ecco allora che la percentuale di tamponi positivi è la più bassa di sempre dopo quella del 3 maggio (1,9%): 2,16%, contro il 2,23% dello scorso 2 maggio.

Anche l’incremento dei nuovi contagiati sul totale, da tempo al di sotto dell’1%, sta adesso scendendo al di sotto dello 0,5%. In particolare, oggi è stata dello 0,28%, inferiore al precedente dato positivi del 3 maggio quando si registrò lo 0,33%.

ORE 9.15 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore degli 834 tamponi analizzati 18 sono risultati positivi nella nostra regione. Da inizio emergenza, i casi nelle Marche sono 6470.

Il report con i primi numeri della giornata GORESblu08052020_9

ORE 8 Covid, il Piano delle Marche per la seconda onda. DOCUMENTO Ecco gli ospedali che serviranno

