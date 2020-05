COLLI DEL TRONTO – L’Amministrazione di Colli del Tronto sta predisponendo il Bilancio in virtù degli aiuti alle aziende che ha deciso la Giunta, nella serata del 7 maggio.

Continua il percorso dell’Amministrazione Cardilli, che ha affrontato l’emergenza scendendo subito in campo, con aiuti concreti per le famiglie in difficoltà (si pensi alla distribuzione dei pacchi viveri dei pasti caldi e di medicinali), la distribuzione di notebook per la DaD, agli studenti sprovvisti e con la vicinanza alla popolazione.

“Per la ripartenza della nostra comunità -commenta il Sindaco Andrea Cardilli – è giunto il momento di pensare alle aziende. Queste devono riattivarsi con slancio e forza. In questo momento difficile, in cui le attività, dopo uno stop forzato dovuto al coronavirus, si stanno approcciando alla riapertura con oggettive difficoltà, le misure che metteremo in atto saranno di fatto di sostegno anche per l’occupazione”.

Il Comune cercherà per questo di essere il più possibile accanto alle attività che gravitano nel territorio comunale e forniscono posti di lavoro. In che maniera? Con delle misure di sostegno: a cominciare dall’abbattimento della Tari, per esempio fino ad un massimo di 1000 euro per gli esercizi commerciali, e fino a 20/25 mila euro per le aziende più grandi di Colli. Previsto, infatti, uno stanziamento di bilancio di circa 60 mila euro per coprire gli

sgravi.

“Inoltre – continua Cardilli – stiamo prendendo in considerazione di dare un sostegno agli esercizi commerciali che pagano l’affitto qualora non lo facesse il governo Governo”.

La dichiarazione del sindaco manifesta una continuità con il lavoro già svolto dall’Amministrazione da lui guidata che, negli anni, ha messo in campo diverse misure a sostegno dell’economia del paese: il rimborso di parte dell’affitto per chi apre nel centro storico; l’esenzione del pagamento della Tari di 3 anni, per le nuove attività; 3 mila euro per chi assume un residente di Colli, tempo indeterminato e 1500 a tempo determinato.

“Da quest’anno – precisa il Sindaco – stiamo prevedendo un rimborso di parte dell’affitto anche per le aperture di Colli bassa”.

L’operazione a favore delle aziende non finisce qui. L’Amministrazione ha dichiarato che autorizzerà qualsiasi attività che manifesterà l’esigenza di allargarsi all’esterno.

Per ristoranti e bar, che saranno obbligati a dimezzare i posti all’interno delle proprie attività, sarà possibile usufruire sia del suolo pubblico sia di quello esterno privato in maniera totalmente gratuita.

“Lo diciamo sin dall’inizio della diffusione del Convid -19 – conclude Cardilli – non permetteremo che nessuno resti indietro”.

