ASCOLI PICENO – 10 maggio, oggi si celebra la festa della Mamma.

Ed è anche la prima domenica della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus che ha consentito riaperture commerciali e qualche spostamento in più all’interno della propria regione.

Non solo per lavoro, motivi di salute o spesa ma anche per attività motorie e sportive all’aperto e visite ai congiunti.

Nel nostro filmato mostriamo piazza del Popolo e piazza Arringo ad Ascoli.

Sono circa le 12 e solitamente a quest’ora le piazze erano piene di persone a passeggio o sedute sui tavolini di bar e altri locali per gli aperitivi. Per non parlare delle domeniche in cui era presente anche il Mercatino Antiquario.

Oggi, ovviamente, uno scenario ben diverso anche se comunque sono presenti tante persone ugualmente a passeggio al centro storico: sicuramente un numero minore, però, a come eravamo appunto abituati. La maggior parte di loro con le mascherine.

Polizia, carabinieri e Municipale al centro per prevenire eventuali anomalie.

Video Piazza del Popolo

Video Piazza Arringo

