Quinto appuntamento con i webinar della Cna di Ascoli Piceno. Si parlerà delle importanti novità per il settore. Benessere e sanità, legate alle riaperture dei centri. Saranno fornite informazioni su sicurezza nei luoghi di lavoro, finanziamenti per il sostegno delle attività, indicazioni e precisazioni sulle disposizioni del Governo e della Regione Marche per operare in sicurezza.

PER ACCEDERE AL WEBINAR DA PC O SMARTPHONE

http://meet.google.com/ejx-uniy-afm

In attesa delle definizioni delle ultime disposizione nazionali e regionali, la Cna Picena è in grado di anticipare alcune linee guida di prevenzione e sicurezza che possono portare i saloni a una possibile apertura entro il 18 maggio.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.