ORE 20.30 “In spiaggia ombrelloni con 22 metri quadrati l’uno”: Inail e Iss “raddoppiano” Marche e Romagna DOCUMENTO

ORE 20 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 12 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 221.216, con un incremento rispetto a ieri di 1.402 nuovi casi. La Regione Lombardia ha comunicato che dei nuovi casi conteggiati oggi, 419 sono riferiti alle settimane precedenti e non alle ultime 24 ore.

Il numero totale di attualmente positivi è di 81.266, con una decrescita di 1.222 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 952 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 47 pazienti rispetto a ieri.

12.865 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 674 pazienti rispetto a ieri.

67.449 persone, pari all’83% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 172 e portano il totale a 30.911. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 109.039, con un incremento di 2.452 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 30.675 in Lombardia, 13.184 in Piemonte, 6.801 in Emilia-Romagna, 5.190 in Veneto, 3.841 in Toscana, 2.779 in Liguria, 4.273 nel Lazio, 3.208 nelle Marche, 1.877 in Campania, 667 nella Provincia autonoma di Trento, 2.421 in Puglia, 1.911 in Sicilia, 801 in Friuli Venezia Giulia, 1.548 in Abruzzo, 437 nella Provincia autonoma di Bolzano, 109 in Umbria, 506 in Sardegna, 104 in Valle d’Aosta, 568 in Calabria, 140 in Basilicata e 226 in Molise.

ORE 19 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Due decessi nelle ultime 24 ore in Regione fra cui uno a Campofilone: una donna di 84 anni di Pesaro.

Di seguito il report GORESarancio12052020_18

ORE 18 Plasma, il Comitato Etico dà il via libera per la sperimentazione nelle Marche

ORE 17 Covid-19, Abruzzo: 8 nuovi casi su 1080 tamponi, uno nel Teramano

ORE 16.45 Monteprandone e Centobuchi, torna il mercato del Giovedì: “Solo alimenti in vendita”

ORE 16.30 Cassa integrazione, una proposta della Regione Marche per semplificare erogazione

ORE 15.30 Al “Madonna del Soccorso” di San Benedetto soltanto 11 pazienti Covid-19

ORE 15 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE I contagiati nelle Marche: 2690 Pesaro-Urbino (+15), 1839 Ancona (+2), 1075 Macerata (+7), 455 Fermo (zero), 288 Ascoli (zero).

Di seguito il documento GoresGiallo12052020

ORE 14.30 Cgil Marche: “Oltre 1200 contagi sul lavoro tra fine febbraio e il 4 maggio”

ORE 14 Fase 2, controllate sei aziende: zero multe. Sanzionate 300 persone dai carabinieri da inizio emergenza Covid

ORE 13.30 Ristoranti, bar, negozi, parrucchieri ed estetiste: si riapre il 18 maggio, arriva l’ok del Governo

ORE 13 Turismo a Grottammare, ‘stanze digitali’ tra operatori e Comune: “Estate 2020 in sicurezza”

ORE 12.30 Spiagge libere a Grottammare, Piergallini: “App? Meglio custodi della battigia”

ORE 10.30 Obiettivo 31 maggio: lì avremo la Fase 2 alla sua “fase cruciale”

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Il Gores ha comunicato che su 970 tamponi analizzati nelle ultima 24 ore i positivi sono 25 nella nostra regione.

Di seguito il report 4_5895351305391573425

ORE 9.30 Sequestrate oltre 126 mila mascherine “Piemonte” da un’azienda di Sant’Egidio alla Vibrata

