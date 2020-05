ASCOLI PICENO – Il dj e produttore discografico Alessandro Xiueref – in arte Asco – ha dato vita questo pomeriggio in Piazza del Popolo un suggestivo dj set, svoltosi a porte chiuse e senza la presenza di pubblico per evitare il rischio di possibili assembramenti.

L’evento, che è stato ripreso da droni e telecamere, sarà trasmesso domenica 17 maggio in varie piattaforme social e tv nazionali e internazionali, così da promuovere in Italia e all’estero l’immagine della città di Ascoli Piceno. «Ringrazio Asco per la disponibilità mostrata nell’organizzare questo dj set in un momento difficile per il nostro territorio e per tutto il Paese, vedere ragazzi che – seppur lontani dalle Cento Torri per lavoro – restano così legati alla nostra città è un motivo di orgoglio per tutti quanti noi» ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti.

A impreziosire lo spettacolo sono state anche tre performance realizzate dalla Compagnia dei Folli. Domenica 17 maggio, quando verrà trasmesso il dj set, sarà possibile collegarsi a un link in cui poter devolvere fondi alla Croce Rossa Italiana e alla sezione di Ascoli Piceno: «La presenza di Asco nella nostra Piazza del Popolo è emblematica di come la nostra Amministrazione abbia voglia di lasciarsi alle spalle questa emergenza e ripartire con maggior slancio» ha aggiunto l’assessore agli eventi Monia Vallesi. «Alla bellezza artistica della sua performance si aggiunge anche la volontà di lanciare un messaggio solidale in questo periodo di emergenza, per la nostra città si tratta di una splendida vetrina promozionale».

«Ringrazio dj Ascoli che ha voluto essere al fianco della nostra associazione» ha concluso Cristiana Biancucci, presidente della Cri di Ascoli. «Un impegno solidale in occasione di una importante settimana nella quale abbiamo festeggiamo la Croce Rosse. Il mio ringraziamento va soprattutto ai giovani che ancora una volta hanno dimostrato valori di solidarietà e vicinanza in questo momento difficile. I proventi saranno impiegati nelle attività del “Tempi della gentilezza” per le persone fragili e nell’acquisto di presidi utili all’emergenza sanitaria che ci vede coinvolti in questo periodo. Dj asco #AbbracciaIPrincipi per festeggiare con noi la settimana della Croce Rossa».

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.