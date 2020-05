ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa dell’Area Vasta 5.

“In un momento così difficile avere il sostegno reale degli imprenditori del nostro territorio ci riempie di orgoglio e di giusta carica positiva per affrontare al meglio il duro lavoro…”

In questo modo il personale della Rianimazione di Ascoli Piceno vuole ringraziare la ditta Baden Haus di Centobuchi per averci donato un Ecografo Wireless Color Doppler: trattasi di un dispositivo che trova numerose ed importanti applicazioni in Terapia Intensiva come sancito da uso clinico e da linee guida Siaarto. In particolare questo modello risulta di facile utilizzo soprattutto nelle urgenze in rianimazione e nelle consulenze in altre unità operative. Oltre ad essere tascabile è anche impermeabile ai liquidi e quindi facilmente sanificabile.

In tempi di Covid ed in ambienti in cui la sterilità è fondamentale risulta quest’ultima una caratteristica imprescindibile.

Grazie.

