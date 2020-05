MONTEPRANDONE/SPINETOLI – Criminalità lungo la Vallata nella notte tra il 13 e 14 maggio.

Ladri in azione a Monteprandone (in via Borgo da Mare) e Spinetoli (piazza Leopardi), furti in due farmacie.

In fase di stima il bottino trafugato dalle strutture commerciali.

Indagano le Forze dell’Ordine per risalire ai responsabili.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.