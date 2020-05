CASTEL DI LAMA – Lavoro per i pompieri nel pomeriggio del 14 maggio.

Capanno in fiamme nelle campagne vicino Castel di Lama: sul posto Vigili del Fuoco per lo spegnimento del rogo e della messa in sicurezza dell’area interessata.

Fortunatamente non si registrano conseguenze a persone o ad altre cose. Da chiarire la causa dell’incendio, in fase di accertamento.

