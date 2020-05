Sul posto Forze dell’Ordine, 118 e Vigili del Fuoco per rilievi e soccorsi

ASCOLI PICENO – Scontro fra veicoli nel pomeriggio del 14 maggio nella città delle Cento Torri.

Ad Ascoli, vicino via Ricci, incidente stradale fra auto nei pressi dell’Anfiteatro Romano. Due le persone rimaste ferite soccorse dal personale sanitario del 118 e dai Vigili del Fuoco.

Sono state portate in ospedale per ulteriori cure mediche. Sul luogo le Forze dell’Ordine per i rilievi.

