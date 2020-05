ASCOLI PICENO – Approvato il Bilancio in Consiglio Comunale ad Ascoli il 14 maggio.

Una seduta “streaming” a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il commento del sindaco Marco Fioravanti: “Mai avrei pensato di dover approvare una misura così importante in un simile contesto di emergenza, ringrazio l’assessore Corradetti e tutta la squadra della nostra Amministrazione per il grande lavoro svolto nonostante le difficoltà di questo periodo. Tante le misure in campo per la nostra città: se sarà confermata la sospensione dei mutui, ci saranno risorse di un milione di euro per rispondere alle esigenze di famiglie e imprese”.

Il primo cittadino conclude: “Il Bilancio, condiviso con tutte le forze politiche, che voglio ringraziare, potrà modificarsi in base alle necessità dell’emergenza Coronavirus. L’attenzione maggiore sarà comunque rivolta a tutte le famiglie e alle attività del territorio: perché se ripartono lavoro e commercio, riparte la nostra Ascoli”.

