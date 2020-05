MALTIGNANO – “Consegnate alla Protezione Civile comunale le mascherine prenotate per gli Over 60. Oggi inizia la distribuzione”.

Così il sindaco di Maltignano, Armando Falcioni, in una nota il 15 maggio: “Ringraziamo il gruppo locale di Protezione Civile per la preziosa collaborazione e la ditta Hobby e Cucito di via Napoli per le mascherine tricolori date in omaggio al gruppo”.

