ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale di Ascoli rende noto che la sospensione di multe e sanzioni per pulizia stradale sarà prorogata fino al 31 maggio 2020: “Nonostante la graduale riapertura di attività ed esercizi commerciali, vogliamo continuare a mostrare la nostra vicinanza ai cittadini ascolani in questa fase2 dell’emergenza Coronavirus” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti.

“Per questo motivo, fino al termine del mese di maggio proseguirà la sospensione di multe e sanzioni nei confronti di coloro che non riusciranno a parcheggiare altrove la loro auto nei giorni di pulizia delle strade. Il servizio di pulizia proseguirà comunque regolarmente, quindi chiedo a tutti i cittadini la massima collaborazione: chi ne ha la possibilità, provveda allo spostamento dei propri mezzi nelle giornate interessate alla pulizia stradale, affinché questa possa svolgersi nella miglior maniera possibile. Ma qualora qualcuno fosse impossibilitato a parcheggiare il proprio veicolo in strade alternative a quelle interessate dalla pulizia, multe e sanzioni non saranno comminate” aggiunge il primo cittadino.

La misura resterà in vigore fino al 31 maggio 2020, mentre dall’1 giugno saranno ripristinati i turni di pulizia delle strade cittadine nel rispetto della preesistente regolamentazione.

Dall’1 giugno si provvederà inoltre alla riattivazione del controllo degli accessi alla Ztl in centro storico a mezzo del sistema dei varchi elettronici.

Come previsto invece, da lunedì 18 maggio saranno revocate le ordinanze, ripristinando così la Zona a Traffico Limitato ubicata in centro storico e nel quartiere di Campo Parignano e le previgenti condizioni di utilizzo degli stalli di sosta a pagamento

