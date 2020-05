Ecco le indicazioni per assistere alle funzioni in sicurezza

ASCOLI PICENO – “Quali sono le regole da rispettare per accedere alle chiese nel rispetto delle norme anti-Covid per tutelare la salute dei fedeli? Troverete all’ingresso di ogni parrocchia in cui saranno celebrate messe a partire da lunedì 18 maggio dei cartelli come questi”.

Così, in una nota, il 15 maggio, la Diocesi di Ascoli. Dal 18 maggio, infatti, nelle Marche si potrà tornare a celebrare le messe in chiesa.

Di seguito il cartello

