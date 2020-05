ASCOLI PICENO – Nel pomeriggio del 17 maggio sono state eseguite le opere di sanificazione del centro sportivo Picchio Village e della sede sociale di Corso Vittorio Emanuele.

Ad occuparsi dei lavori è stata la Sanuv, azienda napoletana specializzata in sanificazione e disinfezione di ambienti con una tecnologia all’avanguardia: la combinazione di raggi ultravioletti e ozono che consente l’utilizzo degli abienti subito dopo l’intervento, in totale sicurezza e senza bisogno di dover attendere per la ripresa dell’attività. Sanuv (www.sanuv.it) è un brand della Società Oplonti Service Srl con sede legale a Torre Annunziata e sede operativa a Napoli. Da domani, lunedì 18 maggio, i campi del Picchio Village saranno a disposizione dei calciatori bianconeri per gli allenamenti individuali.

