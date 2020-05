ASCOLI PICENO – Tante persone a piedi, in bicicletta e di corsa a praticare della sana attività motoria e sportiva.

Così, domenica 17 maggio, sulla pista Ciclopedonale Brecciarolo-Monticelli ad Ascoli Piceno. Nel nostro filmato, girato intorno alle 17, visibili diverse famiglie e non solo per una giornata all’aria aperta. In molti con le mascherine, rispettato il distanziamento sociale.

Nel video non sono, fortunatamente, visibili assembramenti che sono vietati, è giusto ricordarlo.

Dal 18 maggio riaprono altre attività commerciali e produttive (bar, ristoranti, parrucchieri, estestiste) e dal 25 via libera pure per palestre e centri sportivi. Dal 3 giugno spostamenti consentiti da Regione a Regione e niente quarantena per chi giungerà in Italia dai Paesi Ue. Dal 15 giugno cinema e teatri di nuovo aperti. Così ha affermato il Premier Giuseppe Conte nella serata del 16 maggio.

Auspicando, ovviamente, che proseguano i dati confortanti da Italia, Marche e Piceno sui contagi. Tutto dipenderà da noi e dal rispetto delle norme e regole comportamentali anti-Coronavirus.

