Qui tutte le notizie di ieri, 17 maggio

SCORRI SOTTO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

___________________________________________________________________________________________

ORE 20 Centri semiresidenziali sanitari e sociosanitari, approvato Piano nelle Marche per riapertura graduale

ORE 19.30 “Con la Fase 2 solo il 30% di donne è rientrato al lavoro nelle Marche, ancora penalizzate”

ORE 19 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 18 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 225.886, con un incremento rispetto a ieri di 451 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 66.553, con una decrescita di 1.798 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 749 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 13 pazienti rispetto a ieri.

10.207 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 104 pazienti rispetto a ieri.

55.597 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 99 e portano il totale a 32.007. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 127.326, con un incremento di 2.150 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 27.073 in Lombardia, 9.874 in Piemonte, 5.525 in Emilia-Romagna, 4.004 in Veneto, 2.573 in Toscana, 2.339 in Liguria, 3.826 nel Lazio, 2.315 nelle Marche, 1.673 in Campania, 1.995 in Puglia, 248 nella Provincia autonoma di Trento, 1.539 in Sicilia, 621 in Friuli Venezia Giulia, 1.413 in Abruzzo, 307 nella Provincia autonoma di Bolzano, 77 in Umbria, 380 in Sardegna, 60 in Valle d’Aosta, 401 in Calabria, 217 in Molise e 93 in Basilicata

ORE 18.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE In Regione due decessi nelle ultime 24 ore. Non si replica, purtroppo, lo “zero” di ieri.

“Come avevamo detto ieri – ha affermato il presidente Luca Ceriscioli – la battaglia non è finita e occorre non abbassare assolutamente la guardia, in questa delicatissima fase della ripartenza. Le nostre condoglianze vanno alle famiglie e agli amici di chi ha perso la vita e di chi ancora oggi continua a soffrire”

Il terzo report di giornata Report_sint_decessi_COVID19_agg_18maggio2020_ore18

ORE 17.30 Paga un caffè con 50 euro e lascia il resto al barista, solidarietà grande a Carassai

ORE 17 Abruzzo, 7 nuovi casi Covid su 1260 tamponi: uno in provincia di Teramo

ORE 13.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Dimessi, guariti, contagi e ricoveri. Tutti i dati in Regione.

Il secondo report di giornata goresgiallo18maggio

ORE 10 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Oggi sono segnalati 11 positivi su 321 nuove diagnosi effettuate: 1 nella provincia di Pesaro Urbino, 8 ad Ancona, 2 a Macerata e 0 nelle altre province ovvero Piceno e Fermano. A queste analisi si aggiungono quelle effettuate sui tamponi dei percorsi guariti e sierologici. Il dato delle nuove diagnosi e il numero assoluto dei positivi conferma che si prosegue nel buon andamento in termini di contenimento del contagio.

Di seguito il primo report GORESblu18052020_9

ORE 9.30 #TreFlash, Festival online in Riviera. Roberto Ippolito tira fuori il succo dai libri

ORE 9 Bar, parrucchieri ed estetiste di nuovo al lavoro in Riviera e nel Piceno. Con le misure di sicurezza e il distanziamento

ORE 8.45 Riaprono, oggi 18 maggio, bar e ristoranti e anche parrucchieri ed estetiste nelle Marche. Spostamenti nella propria regione senza autocertificazione.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.