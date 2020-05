ASCOLI PICENO – Pubblicato sul sito del Comune l’Avviso pubblico di revisione dell’Albo delle associazioni sportive, società sportive ed enti di promozione sportiva.

L’Amministrazione, a norma dell’articolo 5 del Regolamento Comunale d’uso degli impianti sportivi comunali, ha infatti disposto la revisione dell’Albo. L’iscrizione a quest’ultimo consentirà, per il biennio 1° luglio 2020 – 30 giugno 2022 alle Associazioni, alle Società ed agli Enti di Promozione Sportiva che vorranno farne parte, l’utilizzo degli impianti sportivi comunali a tariffa agevolata.

Possono inoltrare la domanda d’iscrizione:

le Associazioni Sportive e le Società Sportive aventi sede nel Comune di Ascoli Piceno, che siano affiliate alle rispettive Federazioni o Enti di Promozione, costituite da almeno 2 (due) anni alla data del 30 giugno e che abbiano svolto attività agonistica nell’anno 2019/2020 nel territorio Comunale di Ascoli Piceno;

gli Enti di Promozione Sportiva aventi sede nel Comune di Ascoli Piceno, costituiti da almeno 2 (due) anni alla data del 30 giugno 2020 e che abbiano svolto attività agonistica nell’anno 2019/2020 nel territorio Comunale di Ascoli Piceno.

Le Associazioni Sportive, le Società Sportive e gli Enti di Promozione Sportiva dovranno far pervenire la domanda di iscrizione all’Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno sito in Piazza Arringo, entro e non oltre le ore 12 del 30 giugno pena esclusione dalla iscrizione all’Albo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il personale dell’Ufficio relazioni con il Pubblico – URP – ai numeri telefonici

3332072310 – 3386612225.

Per ogni ulteriore informazione: https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14358

