ASCOLI PICENO – Enogastronomia sugli scudi nel Piceno.

Venerdì 29 maggio la pizza di Mirko Petracci, la cucina dello chef Davide Camaioni (Ristorante PostoNuovo) e il vino Velenosi vini saranno protagonisti di un aperitivo domestico pieno di sorprese.

L’evento “Pizza and the City” quest’anno arriva direttamente a casa tua.

Un’esperienza unica e nuova da vivere in casa, comodamente e senza rinunciare al gusto e alla convivialità. In diretta streaming per brindare insieme a un prossimo futuro diverso ma sempre bello.

“Una quarta edizione inaspettata” – commenta Laura Di Pietrantonio, organizzatrice dell’evento e promotrice di questa iniziativa– “nata dalla volontà di vedere sempre buone opportunità anche nei momenti più difficili. Così abbiamo studiato “La Box”, un kit di elementi gastronomici, artistici e sensoriali per farvi vivere un’esperienza domestica unica. Soli, insieme ad amici e, se vorrete anche insieme a noi che saremo presenti in diretta streaming su Zoom per brindare insieme a questo pazzo futuro”.

La box, consigliata per 2 persone, ha come protagonista la pizza d’autore firmata da Mirko Petracci della Scaletta e condita dalla creatività dello chef Davide Camaioni. Nel cofanetto saranno contenute due pizze con impasto Gran’Aria, da finire in forno con pochi minuti e completare con il condimento dello chef Camaioni, sottovuoto e predosato. Immancabile una bottiglia di Passerina Brut Velenosi Vini, azienda da sempre partner dell’evento; e ancora il dolce di Ennio Cannella (Gelateria Voglia Di), il caffè Orlandi Passion (da fare in moka) e l’Anisetta Meletti. Per finire altre sorprese di Fracassa Salumi e una selezione musicale studiata da Gianni Schiuma per accompagnare l’esperienza.

…. e qualche sorpresa che non guasta mai!

Il costo della box è di 35 euro, la consegna è gratuita per la Provincia di Ascoli e zone litorali fino a Civitanova

Gli elementi freschi contenuti nella box possono essere conservati in frigorifero per 2 giorni, per cui siete liberi di consumare le vostre pizze quando preferirete durante il week-end.

Questa è la prima di tante Box esperienziali e divertenti alle quali Laura Di Pietrantonio e il suo team stanno lavorando per l’estate alle porte.

Per acquistare la box aperitivo: https://lauradipietrantonio.it/prodotto/box-pizza-and-the-city-a-casa-tua/

