ASCOLI PICENO – Ancona, Ascoli, Fermo, Macerata, Pesaro, i cinque capoluoghi di provincia delle Marche lanciano una delle stagioni più complesse della storia culturale della regione con un gesto comune, dal forte senso simbolico, e non solo: l’apertura dei Musei Civici lo stesso giorno e nello stesso modo.

Dopo il via libera del Governo e le indicazioni della Regione, gli Assessori alla cultura dei cinque capoluoghi marchigiani, Donatella Ferretti per Ascoli Piceno, Paolo Marasca per Ancona, Stefania Monteverde per Macerata, Francesco Trasatti per Fermo, Daniele Vimini per Pesaro, hanno individuato nel 30 maggio la data condivisa per la riapertura al pubblico dei Musei Civici, con modalità atte a garantire la massima sicurezza di personale e di visitatori nel rispetto delle indicazioni ministeriali. La decisione è sorta in seno ad alcune riunioni tra gli Assessori, che insieme hanno voluto così significare il forte senso di solidarietà e la voglia di rilancio a partire dalla cultura dei loro territori.

Lo stesso giorno, il 30 maggio, e nello stesso modo, gratis. Almeno per tutto il mese di giugno, le cinque città capoluogo offrono la gratuità dei propri Musei a tutti, con l’obiettivo di favorire la socialità controllata che gli spazi culturali garantiscono, la voglia di stare assieme e di scoprire bellezza e storia, la curiosità e il movimento delle persone. Alcune delle collezioni e dei luoghi più prestigiosi delle Marche si mettono a disposizione di chi riconosce alla cultura il ruolo di leva sociale: tutti potranno vivere esperienze uniche e tornare al senso di fiducia che solo la grande arte e il mondo della cultura sanno infondere.

“In una Regione dall’altissimo tasso culturale, tanto nella domanda quanto nell’offerta” dichiarano gli Assessori “abbiamo voluto dare un segnale concreto di solidarietà e di capacità di fare squadra. Collaboriamo spesso gli uni con gli altri, ma questa volta vogliamo rispondere a una drammatica emergenza come un corpo unico, per dare anzitutto un segnale alle cittadine e ai cittadini che cercano fiducia e spirito comune.”

È l’occasione per scoprire o riscoprire il patrimonio delle cinque città attraverso un tour che tocca alcuni siti straordinari, che saranno tutti visitabili previa prenotazione.

Ad Ancona:

Pinacoteca Comunale

Mole Vanvitelliana

Museo Omero

Palazzo Camerata

Ad Ascoli:

Pinacoteca Civica

Museo dell’Alto Medioevo “Forte Malatesta”

Galleria d’Arte Contemporanea “Osvaldo Licini”

Museo dell’Arte Ceramica

Cartiera Papale

A Fermo:

Palazzo dei Priori e Sala del Mappamondo

Cisterne Romane

Teatro dell’Aquila

Museo Archeologico di Torre di Palme

A Macerata:

Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi

Arena Sferisterio

Area archeologica Helvia Recina

Ecomuseo di Villa Ficana

A Pesaro:

Museo Nazionale Rossini

Musei Civici di Palazzo Mosca

Casa Rossini

Centro Arti Visive Pescheria

La rete museale di Ascoli Piceno si apre alla fruizione gratuita con la novità delle visite guidate al Teatro Ventidio Basso. Le strutture seguiranno il seguente orario: Pinacoteca Civica: dal martedì alla domenica 10.00 – 13.00 / 16.00 – 20.00. Ogni venerdì di luglio e agosto per la Notte al Museo la Pinacoteca resterà aperta fino alle ore 23.00.

Il Museo dell’Alto Medioevo presso il Forte Malatesta, la Galleria d’Arte Contemporanea “O. Licini”, il Museo dell’Arte Ceramica e il Teatro “Ventidio Basso” saranno aperti dal venerdì alla domenica 10.00 – 13.00 / 16.00 – 20.00

Per info e prenotazioni Musei Civici di Ascoli Piceno: 0736 298213/333 3276129/www.ascolimusei.it/FB e IG @ascolimusei

Musei della Cartiera Papale: dal venerdì alla domenica 10.00 – 13.00 / 16.00 – 20.00

Per info e prenotazioni: 0736 252594 / 333 3276129 /www.ascolimusei.it/ FB @cartierapapale

