ORE 21 Spostamenti tra territori di confine, le Marche pronte per il decreto e il via libera

ORE 20 Palestre, piscine e centri sportivi: il 25 maggio si riparte nelle Marche. Leggi il decreto regionale

ORE 19 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 20 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 227.364, con un incremento rispetto a ieri di 665 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 62.752, con una decrescita di 2.377 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 676 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 40 pazienti rispetto a ieri.

9.624 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 367 pazienti rispetto a ieri.

52.452 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 161 e portano il totale a 32.330. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 132.282, con un incremento di 2.881 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 26.671 in Lombardia, 9.151 in Piemonte, 5.098 in Emilia-Romagna, 3.532 in Veneto, 2.117 in Toscana, 2.178 in Liguria, 3.786 nel Lazio, 1.974 nelle Marche, 1.442 in Campania, 1.902 in Puglia, 126 nella Provincia autonoma di Trento, 1.523 in Sicilia, 596 in Friuli Venezia Giulia, 1.317 in Abruzzo, 272 nella Provincia autonoma di Bolzano, 66 in Umbria, 331 in Sardegna, 46 in Valle d’Aosta, 353 in Calabria, 198 in Molise e 73 in Basilicata.

ORE 18.30 Figc: “Campionati non si fermano”. Bocciata la proposta di stop dei presidenti di Serie C. Palla, ora, al Governo

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Tre decessi nelle ultime 24 ore in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata Report_sint_decessi_COVID19_agg20maggio_ore18

ORE 16.30 Covid, 0 decessi in Abruzzo nelle ultime 24 ore. 8 casi su 829 test, zero nel Teramano

ORE 16 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Quattro province su cinque a zero contagi nelle ultime 24 ore: Piceno, Fermano, Anconetano e Maceratese. I due casi odierni appartengono al Pesarese.

Di seguito il secondo report di giornata goresgiallo20maggio

ORE 15.30 Riprendono dal primo giugno le attività screening oncologici: tumore colon-retto. Le info

ORE 13.30 20 milioni ai sanitari Covid, Ceriscioli ai sindacati: “Concludere presto trattative per erogazioni”

ORE 13 Spiagge libere a San Benedetto: App non basta, servirà del personale

ORE 12.30 Emergenza Covid, il Prefetto di Ascoli ringrazia Piunti: “Attenzione e informazione”

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE La mattina del 20 maggio porta notizie molto buone. Nelle ultime 24 ore su 936 tamponi solo 2 sono stati riscontrati positivi. Il dato più basso di sempre da inizio emergenza. A questo percorso si aggiungono i tamponi dei percorsi guariti e sierologici.

Dalla Regione, inoltre, aggiungono: “Comunichiamo inoltre una rettifica intervenuta per un disguido sui dati dei giorni precedenti: il 17 su 321 tamponi i positivi erano 4 (non 11), il 18 su 680 tamponi i positivi erano 4 (non 5)”.

Di seguito il primo report di giornata GORESblu20052020_9

ORE 9.30 “Cabaret, amoremio!”, niente concorso quest’estate. E’ la terza volta che accade

ORE 8 Ospedale, gestione no-Covid sarà a passo lento: se il contagio risale, blocco delle attività

