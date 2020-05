Qui tutte le notizie di ieri, 19 maggio

SCORRI SOTTO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

___________________________________________________________________________________________

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE La mattina del 20 maggio porta notizie molto buone. Nelle ultime 24 ore su 936 tamponi solo 2 sono stati riscontrati positivi. Il dato più basso di sempre da inizio emergenza.

Dalla Regione, inoltre, aggiungono: “Comunichiamo inoltre una rettifica intervenuta per un disguido sui dati dei giorni precedenti: il 17 su 321 tamponi i positivi erano 4 (non 11), il 18 su 680 tamponi i positivi erano 4 (non 5)”.

Di seguito il primo report di giornata GORESblu20052020_9

ORE 9.30 “Cabaret, amoremio!”, niente concorso quest’estate. E’ la terza volta che accade

ORE 8 Ospedale, gestione no-Covid sarà a passo lento: se il contagio risale, blocco delle attività

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.