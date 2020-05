ASCOLI PICENO – Dopo l’uscita dal CDA degli ascolani Giuliano Tosti, ex presidente, e Gianluca Ciccoianni, si prospettano altri addii in casa Ascoli.

Secondo il sito gianlucadimarzio.com e il Corriere Adriatico, dopo il cambio in panchina, con Guillermo Abascal subentrato ufficialmente a Stellone a metà sarebbero ai saluti sia il direttore sportivo Antonio Tesoro che l’amministratore delegato Andrea Leo e il club manager Francesco Lillo. Anche il direttore generale Gianni Lovato, il cui contratto è in scadenza a giugno sembra dover lasciare che non sono nemmeno stati convocati per effettuare i tamponi.

Una vera e propria rivoluzione in casa bianconera, che stando a quanto riferito da tuttoascolicalcio.it, vede subito pronti tre nomi sul per sostituire il ds Tesoro ovvero Ravanelli, Giorgio Perinetti e Pietro Fusco, attuale Ds della Sambenedettese.

