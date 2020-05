Qui tutte le notizie di ieri, 21 maggio

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Tre decessi nelle ultime 24 ore in Regione, purtroppo non si replica la giornata di ieri che aveva registrato zero morti.

Di seguito il terzo report di giornata Report_sint_decessi_COVID19_agg22maggio_ore18

ORE 17.45 Al via l’indagine epidemiologica di siero-prevalenza della popolazione sull’infezione da Coronavirus

ORE 17.30 Covid, 8 casi su 1255 tamponi in Abruzzo: un positivo in provincia di Teramo

ORE 16.30 Marche-Abruzzo, ci vorrà l’autocertificazione per andare a trovare i congiunti

ORE 15 “Piu’ spazio all’aperto per bar, ristororanti e chalet per salvare la stagione turistica”

ORE 14 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Contagi, ricoveri e guarigioni: il punto della situazione.

Di seguito il secondo report di giornata GORESgiallo22052020_12

ORE 13.30 Mercato a San Benedetto, sopralluogo di Piunti e Municipale. Il 23 maggio ambulanti tornano a Porto d’Ascoli

ORE 13 Riapre la pista ciclopedonale Cupra-Grottammare, Piersimoni e Piergallini firmano ordinanza

ORE 12.30 Falsificano più di venti buoni spesa per truffare supermercato, 2 donne denunciate

ORE 12 “Psiche in Comune”, le nuove conferenze e il calendario ‘Contatto è amore’

ORE 11.50 Poste Italiane, pensioni di giugno. Il calendario a Grottammare

ORE 11.40 Bcc di Ripatransone e del Fermano, graduale ripresa dell’operatività ordinaria

ORE 11.30 “Meeting nazionale giornalisti cattolici e non” sul Web il 23 maggio

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE I nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore sono 8 su un totale di 1006 nuove diagnosi effettuate: 2 in provincia di Pesaro Urbino, 2 ad Ancona, 3 a Macerata, 1 fuori regione. 0 Piceno e Fermano.

A questo percorso delle nuove diagnosi si aggiungono i tamponi effettuati per il percorso guariti e quelli di controllo dei positivi del percorso sierologici.

Di seguito il primo report di giornata 4_5928269480936341983

ORE 9 Cupra Marittima, dal 23 maggio riapre il mercato con tutti gli espositori

Ore 8 Annullata edizione 2020 del Festival Serpente Aureo “Città di Offida”

