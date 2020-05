ASCOLI PICENO – Va avanti la riqualificazione di un settore glorioso dell’impianto sportivo del capoluogo.

Parliamo, ovviamente, della demolizione della Curva Sud al “Del Duca”. Proseguono i lavori all’interno dello stadio, si stanno rimuovendo le gradinate.

Al posto della storica Curva verrà realizzato un nuovo settore completamente rinnovato che ospiterà nuovamente il tifo caldo del Picchio.

I supporter dell’Ascoli Calcio non vedono l’ora di tornare a tifare la squadra nella propria casa come fatto in tutte le categorie, dalla C alla A.

Lo stadio ha anche ospitato le Nazionali Italiane di calcio e rugby e anche altri eventi extra-sportivi.

Nei primi giorni di demolizione il sindaco Marco Fioravanti ha annunciato che con parte delle rovine saranno realizzati omaggi-ricordo per i tifosi.

Dal 3 giugno cambierà la viabilità in viale Costantino Rozzi per il proseguo dei lavori in Curva Sud

Di seguito il nostro articolo con tutte le modifiche previste fino al 20 giugno.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.