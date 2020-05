ASCOLI PICENO – “Ampliamo la rete di videosorveglianza in città”. È l’annuncio del sindaco di Ascoli Marco Fioravanti.

Da oggi 22 maggio sono attive 11 nuove telecamere in alcune zone nevralgiche del nostro territorio:

– 4 presso i giardini di Corso Vittorio Emanuele

– 3 in zona Piazza Immacolata

– 3 presso il parcheggio di San Pietro in Castello

– 1 via Marucci – angolo via Cairoli

Il nuovo progetto prevede l’installazione complessiva di 36 nuove telecamere. Il sistema di videosorveglianza è incrementato così a 85 telecamere complessive, distribuite in 16 differenti zone della città.

“Vogliamo assicurare la massima sicurezza ai cittadini, scongiurando episodi incresciosi o atti vandalici che possano rovinare il decoro urbano o danneggiare il patrimonio artistico e architettonico della nostra Ascoli” afferma il primo cittadino.

