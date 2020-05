ANCONA – Aggiudicata la procedura negoziata per la fornitura dei materiali necessari nell’ambito dell’emergenza Coronavirus destinato alle amministrazioni regionali.

Tale aggiudicazione, per la quale è stata disposta l’esecuzione d’urgenza, è avvenuta il 22 maggio.

In particolare, sono stati aggiudicati 11 lotti sui 15 in gara, per i restanti 4 lotti non sono state ritenute idonee le offerte presentate dai concorrenti.

Si evidenzia che le mascherine riutilizzabili saranno acquistabili dai 9 operatori economici aggiudicatari per i lotti 4 e 5, seguendo le regole di gara rinvenibili al seguente link: https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G04561

Si ricorda che l’emissione degli ordinativi di fornitura avverrà esclusivamente da parte delle Amministrazioni interessate.

