ASCOLI PICENO – Sono tutti negativi i tamponi effettuati la settimana scorsa a calciatori bianconeri e staff.

Controlli che saranno ripetuti ogni quattro giorni. Intanto proseguono al Picchio Village gli allenamenti individuali con tutte le precauzioni richieste dal protocollo.

Anche la Serie B è al lavoro per programmare il ritorno in campo. Fra le date possibili ci sarebbero quelle del 20 e del 27 giugno ma nelle ultime ore starebbe prendendo quota una possibile intermedia di ripartire il 23 giugno. Questo il titolo a riguardo dell’edizione odierna del Corriere dello Sport: “La Serie B al via già il 23 giugno”.

