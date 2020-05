ASCOLI PICENO – “Non siamo sorpresi per quel è accaduto in questo fine settimana. Ma se è comprensibile e umano, dopo due mesi, uscire di casa, non dobbiamo dimenticare che siamo ancora dentro il Covid-19 e dunque chi alimenta una Movida sta tradendo i sacrifici fatti da di milioni di italiani”.

Lo dice, in un’intervista a “La Stampa”, il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia.

“A fine settimana – spiega – il Consiglio dei ministri farà le sue valutazioni in base al numero dei contagi. E per lo ‘sblocco’ della mobilità tra Regioni, faremo le nostre valutazioni: non è detto, ma potrebbe diventare inevitabile prendere tutto il tempo che serve”.

“La maggioranza dei cittadini – osserva Boccia – rispetta le regole ed è indignata per i comportamenti di poche persone. Sinora abbiamo usato il metodo del bastone e della carota: sembra aver funzionato”.

Annunciati gli assistenti civici, il Ministro: “Saranno migliaia di persone in strada per ricordare a tutti le regole della nostra convivenza”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.