Qui tutte le notizie di ieri, 25 maggio

SCORRI SOTTO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

___________________________________________________________________________________________

ORE 20 Covid, premi ai sanitari marchigiani. “Firmata la preintesa per il comparto”

ORE 19 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 26 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 230.555, con un incremento rispetto a ieri di 397 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 52.942, con una decrescita di 2.358 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 521 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 20 pazienti rispetto a ieri.

7.917 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 268 pazienti rispetto a ieri.

44.504 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 78 e portano il totale a 32.955. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 144.658, con un incremento di 2.677 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 24.477 in Lombardia, 6.941 in Piemonte, 4.146 in Emilia-Romagna, 2.431 in Veneto, 1.522 in Toscana, 1.438 in Liguria, 3.538 nel Lazio, 1.575 nelle Marche, 1.184 in Campania, 1.539 in Puglia, 513 nella Provincia autonoma di Trento, 1.430 in Sicilia, 375 in Friuli Venezia Giulia, 909 in Abruzzo, 179 nella Provincia autonoma di Bolzano, 42 in Umbria, 224 in Sardegna, 31 in Valle d’Aosta, 238 in Calabria, 174 in Molise e 36 in Basilicata.

ORE 18.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero decessi in Regione nelle ultime 24 ore, buonissima notizia dall’ente. E’ la terza volta che accade da inizio emergenza.

Il terzo report di giornata 4 report sint decessi COVID19 agg 26 MAGGIO 2020

ORE 17.30 Assembramenti e Movida, Fioravanti: “Valutiamo l’uso obbligatorio delle mascherine”

ORE 17 Coronavirus, Abruzzo: 3 casi su 1276 test e zero decessi. Nessun contagio nel Teramano

ORE 16.30 Riprendono le attività delle professioni turistiche, dei parchi avventura-acquatici e luna park

ORE 16 Piunti contro gli ‘assembramenti’ della Movida: “Inaccettabile quello che si è visto sabato sera”

ORE 15.30 Ospedali di San Benedetto ed Ascoli: ecco il decalogo di accesso. Vietato ai visitatori

ORE 15 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Il punto della situazione su contagi, ricoveri e guarigioni nelle Marche.

Di seguito il secondo report GORESgiallo26052020_12

ORE 12.30 Annullata la 59° Coppa Paolino Teodori: rinviata a data da destinarsi

ORE 11 AGGIORNAMENTI AREA VASTA 5 Ecco la situazione nella provincia di Ascoli, contagi e guarigioni.

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Il Gores ha comunicato che ieri sono stati effettuati 1015 tamponi, di cui 576 del percorso prime diagnosi. I positivi rilevati sono stati 2: uno della provincia di Macerata e uno di fuori regione. Zero contagi nel Piceno e nelle altre province.

Il primo report di giornata GORESblu26052020_9

ORE 9.30 Da Alba Adriatica a Grottammare senza valida autocertificazione, donna multata

ORE 9. Covid, il commercio sambenedettese unito: “Pronti a ripartire”

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.