AMANDOLA – E’ stato stipulato ieri mattina, 26 maggio, in Regione il contratto di appalto con la ditta Torelli & Dottori Spa di Cupramontana, aggiudicataria dei lavori per la costruzione del nuovo ospedale di Amandola e già da questa settimana comincerà la predisposizione del cantiere.

Si parte dunque immediatamente con i lavori per questa opera fondamentale della ricostruzione post sisma, come anticipato dal presidente Luca Ceriscioli e dal sindaco Adolfo Marinangeli il 21 maggio, data in cui il Tar Marche aveva respinto la richiesta di annullamento del decreto regionale di aggiudicazione della data, che sarà un punto di riferimento fondamentale per la popolazione delle aree interne e delle zone terremotate doppiamente provate, prima dal terremoto e poi dal virus.

La struttura, completamente antisismica, sarà in acciaio e isolata alla base, garantendo i più alti standard costruttivi. La durata dei lavori sarà di circa 19 mesi dalla data di consegna (ridotti di circa 5 mesi in fase di offerta rispetto ai 24 previsti da progetto esecutivo).

Gli uffici tecnici della Regione hanno concordato con la ditta un cronoprogramma molto serrato per l’avvio dei lavori, che prevede l’inizio delle opere per il cantiere per il giorno 28 maggio.

