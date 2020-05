ASCOLI PICENO – Il Consiglio Provinciale si è riunito il 26 maggio in via telematica e la seduta trasmessa in diretta su Youtube a cura del Servizio informatico dell’Ente.

“Si tratta una modalità per tutelare la sicurezza e la salute – ha dichiarato il Presidente Sergio Fabiani aprendo i lavori con l’assistenza del Segretario Generale Edoardo Antuono – auspico che presto toneremo a riunirci nell’aula di Palazzo San Filippo. In questa emergenza Covid la Provincia ha sempre assolto i suoi compiti istituzionali ed è stata pienamente operativa. Ricordo che fin dall’inizio della crisi l’Ente ha approntato misure di prevenzione. È stata attuata una capillare opera di sanificazione delle sedi, attivato lo smart working e adottati protocolli igienico-sanitari con l’utilizzo di mascherine e dispenser per igienizzanti. Rinnovo, come Presidente di Provincia e come Sindaco, il ringraziamento ai dirigenti, alla Polizia Provinciale e a tutto il personale dell’Ente, al Prefetto, alla Regione, ai colleghi Sindaci, agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine, alla Capitaneria di Porto, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, che hanno profuso un impegno straordinario”.

Tra i punti all’ordine del giorno dell’assise la surroga del consigliere provinciale Roberto De Angelis. L’atto si è reso necessario a seguito delle sue dimissioni, con tutto il gruppo di maggioranza, del Comune di Cossignano. Gli è subentrata come consigliera Isabella Bosano, prima dei non eletti nelle ultime elezioni provinciali di secondo grado, la cui nomina è stata ratificata con voto unanime dal consiglio provinciale. Laureata in Giurisprudenza, avvocato, con l’Amministrazione Lucciarini negli anni 2014-2019 ha svolto il ruolo di Vice Sindaco e, attualmente, ricopre la carica di Assessore alle Strategie Culturali e alle Fragilità Sociali del Comune di Offida.

De Angelis, per il tramite del Presidente Fabiani, ha voluto ringraziare tutte quelle amministratrici ed amministratori dei comuni della provincia di Ascoli Piceno i quali, nella veste di elettori, hanno riposto fiducia nella sua persona. Ha salutato e ringraziato tutti gli amministratori, i segretari generali e i dipendenti provinciali che ha conosciuto in questo “cammino impervio e irto di ostacoli”. Ha inoltre rivolto i saluti a tutti i componenti dell’Assemblea dei Sindaci, fiducioso che la neo consigliera Bosano, saprà interpretare al meglio la missione istituzionale che la attende insieme al Presidente e all’intero Consiglio provinciale.

Nella missiva – letta dal Presidente della Provincia – De Angelis ha infine ribadito l’auspicio “di una cancellazione della legge Delrio con la rivisitazione organica del Testo Unico degli Enti Locali, il rilancio degli investimenti attraverso un piano delle piccole opere delle Province e nuove risorse umane”

Il Presidente Fabiani da parte sua ha espresso il proprio apprezzamento per il consigliere De Angelis che “fin dal suo insediamento nell’ottobre 2014, grazie al bagaglio esperienziale di amministratore pubblico locale, non ha fatto mancare il suo apporto costruttivo nell’interesse dell’Ente e della comunità provinciale” e augurato buon lavoro alla nuova consigliera provinciale.

“Ringrazio tutti per me inizia un nuovo percorso – ha dichiarato la neo consigliera Bosano – la Provincia è un ente intermedio che gestisce servizi fondamentali quali la viabilità l’edilizia scolastica, l’ambiente oltre a svolgere altre funzioni essenziali e con tanta determinazione porterò avanti questo impegno con la volontà di collaborare con il Presidente e tutti i consiglieri mettendomi a disposizione del territorio”.

Il consiglio ha poi proceduto all’esame ed approvazione dei successivi argomenti posti in agenda tra i quali: l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, l’integrazione del piano di alienazioni di reliquati stradali di proprietà provinciale e l’aggiornamento dello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Provincia.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.