ORE 20.30 Spiagge libere a San Benedetto, dall’8 giugno prenotazione con App o telefonata

ORE 20 Premi ai sanitari Covid, raggiunto accordo anche con la dirigenza

ORE 19 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 28 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 231.732, con un incremento rispetto a ieri di 593 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 47.986, con una decrescita di 2.980 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 489 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 16 pazienti rispetto a ieri.

7.379 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 350 pazienti rispetto a ieri.

40.118 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 70 e portano il totale a 33.142. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 150.604, con un incremento di 3.503 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 22.913 in Lombardia, 6.072 in Piemonte, 3.750 in Emilia-Romagna, 2.025 in Veneto, 1.380 in Toscana, 1.145 in Liguria, 3.405 nel Lazio, 1.346 nelle Marche, 1.012 in Campania, 1.395 in Puglia, 458 nella Provincia autonoma di Trento, 1.145 in Sicilia, 336 in Friuli Venezia Giulia, 824 in Abruzzo, 157 nella Provincia autonoma di Bolzano, 33 in Umbria, 200 in Sardegna, 23 in Valle d’Aosta, 170 in Calabria, 163 in Molise e 34 in Basilicata.

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero decessi nelle ultime 24 ore in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata Report_sint_decessi_COVID19_agg_28maggio_ore18

ORE 17.45 Spiagge vietate nelle ore notturne a Grottammare, firmata l’ordinanza

ORE 17.30 Coronavirus, in Abruzzo 4 nuovi casi su 1521 tamponi. Zero nel Teramano

ORE 17 Spiagge libere a San Benedetto “chiuse” ai bagnanti: sì alle passeggiate, no soste e assembramenti

ORE 16.30 Coronavirus, il Distretto 2090 del Rotary International dona mascherine alle Marche

ORE 15.30 Civitella del Tronto, riapre la Fortezza dal 30 maggio

ORE 15 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Contagi, ricoveri e guarigioni. Il punto della situazione.

Di seguito il secondo report di giornata GORESgiallo28052020_12

ORE 14.30 Offida, il 30 maggio riapre Santa Maria della Rocca

ORE 14 Movida “seduta”, circolari per i commercianti e steward: incontro tra Comune e operatori

ORE 10 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Sono stati processati 1575 tamponi (796 del percorso nuove diagnosi e 779 del percorso guariti) e dalle analisi di laboratorio risulta un positivo della provincia di Macerata. 0 nelle altre province.

ORE 9.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Un solo positivo su 796 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Di seguito il primo report di giornata GORESblu28052020_9

