ASCOLI PICENO – Scadenze in vista per l’accesso alle borse di studio per la scuola secondaria di secondo grado e per il servizio di trasporto scolastico.

Si rende noto che è stato prorogato il termine entro il quale i Comuni devono trasmettere l’elenco dei potenziali beneficiari delle Borse di studio per l’anno scolastico 2019/2020, pertanto è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di accesso. Le nuove domande, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del giorno 25 giugno.

Per consultare l’avviso per la concessione borse di studio per la Scuola Secondaria di 2° grado anno scolastico 2019/2020: https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18290

Inoltre si ricorda che, come ogni anno, le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico sono aperte dal 1° giugno al 6 luglio. Si raccomanda la gentile utenza di rispettare il termine sopra indicato, in quanto le richieste presentate successivamente alla scadenza dello stesso potranno essere accolte, con decorrenza dal giorno 5 ottobre, in presenza di disponibilità di posti.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti numeri: 3332072310 – 3386612225 dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì e chiedere del signor Paolo Musati (indirizzo email p.musati@comune.ap.it ).

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18291

