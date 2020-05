ASCOLI PICENO – “Ordinanza Dirigenziale 221 del 27 maggio 2020 – Proroga O.D. 209 del 18 maggio 2020 per la regolamentazione della circolazione veicolare in via della Rimembranza per intervento su rete idrica. Richiedente SATO s.r.l”.

Così in una nota il Comune di Ascoli: “Con l’Ordinanza Dirigenziale 221 del 27 maggio 2020 l’Amministrazione comunale dispone di prorogare l’O.D. 209 del 18 maggio dal 30 maggio 2020 fino al 6 giugno 2020, salvo conclusione anticipata dei lavori”.

PER CONSULTARE L’ORDINANZA 221 CLICCARE QUI:https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18288

PER CONSULTARE L’ORDINANZA 209 CLICCARE QUI: https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18272

