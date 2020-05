ASCOLI PICENO – “Avvertiamo la gentile utenza che la rottura del tratto di condotta collegata al serbatoio che ha causato l’improvvisa interruzione nelle ore scorse del flusso idrico nella notte in parte della città di Ascoli Piceno è stata risolta e il flusso idrico ripristinato”.

Così in una nota la Ciip nella tarda mattinata del 29 maggio: “Avvertiamo inoltre che, a seguito dei lavori e dell’immissione in rete dell’acqua, potrebbero verificarsi fenomeni di acqua rossa. Ci scusiamo per il disservizio e invitiamo a segnalare eventuali fuoriuscite di acqua rossa al servizio clienti 800 216172 in modo da poter intervenire e risolvere il problema”.

