ASCOLI PICENO – Scontri nella giornata del 2 giugno nel capoluogo.

Ad Ascoli Piceno due incidenti stradali.

Uno a Colle San Marco dove un centauro è caduto dalla moto per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine. E’ stato costretto al ricovero ad Ancona al Torrette tramite eliambulanza dopo i primi soccorsi del 118. Si tratta di un 30enne ascolano.

Un altro a Case di Coccia di Folignano dove un’auto è finita contro il guard rail per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine. Il conducente, soccorso dal 118, ha riportato ferite fortunatamente non gravi.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.