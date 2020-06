Qui tutte le notizie di ieri, 2 giugno

ORE 20.30 Grottammare, mascherine per bambini dai 3 ai 10 anni. Richieste dal 5 al 9 giugno

ORE 20 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 3 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 233.836, con un incremento rispetto a ieri di 321 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 39.297, con una decrescita di 596 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 353 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 55 pazienti rispetto a ieri.

5.742 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 174 pazienti rispetto a ieri.

33.202 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 71 e portano il totale a 33.601. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 160.938, con un incremento di 846 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 20.224 in Lombardia, 4.686 in Piemonte, 2.839 in Emilia-Romagna, 1.387 in Veneto, 973 in Toscana, 514 in Liguria, 2.818 nel Lazio, 1.310 nelle Marche, 869 in Campania, 1.036 in Puglia, 222 nella Provincia autonoma di Trento, 880 in Sicilia, 233 in Friuli Venezia Giulia, 736 in Abruzzo, 120 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 146 in Sardegna, 13 in Valle d’Aosta, 110 in Calabria, 127 in Molise e 23 in Basilicata.

ORE 19.30 20 milioni di premi ai sanitari Covid, ratificato l’accordo in giunta regionale

ORE 19 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Un decesso in Regione nelle ultime 24 ore.

Di seguito il terzo report di giornata goresarancio03062020 (2)

ORE 18.30 Covid, Conte: “Bene ritrovare la socialità ma bisogna rispettare le regole”. Riguarda la video-conferenza del Premier

ORE 18.15 Dopo oltre due mesi tornano i collegamenti Marche-Umbria

ORE 18 Covid, parla Giuseppe Conte. Guarda la video-conferenza del Premier

ORE 17 Covid, Abruzzo: 15 casi su 5761 test negli ultimi sei giorni. Dieci i decessi da venerdì ad oggi

ORE 16.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE 0 contagi nel Piceno. Terapia intensiva, scendono a 2 i ricoveri a San Benedetto al “Madonna del Soccorso”. In Regione su 6.735 casi positivi da inizio emergenza i dimessi/guariti ora ammontano a 4.438.

Di seguito il secondo report di giornata GORESgiallo03062020_12

ORE 16 Covid, misure urgenti per ripartenza delle Marche: legge firmata da Ceriscioli

ORE 12.30 Concerti, viaggi, spettacoli e abbonamenti annullati. Codacons contro i voucher: “Rimborso per chi non accetta”

ORE 11.30 Premio Strega 2020, finalisti alla Palazzina il 20 giugno: “Regole anti-Covid da rispettare e prenotazione”

ORE 10 Marina Centro: “Non è più solo Movida molesta, sono veri e propri reati. Anche violazioni anti-Covid”

ORE 9.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Su un totale di 711 tamponi effettuati (di cui 340 nel percorso guariti e 371 nel percorso nuove diagnosi) il Gores ha registrato un solo positivo nelle ultime 24 ore.

Di seguito il primo report di giornata GORESblu03062020_9

ORE 8.30 Da oggi spostamenti tra regioni senza autocertificazione. Info e regole

