SPINETOLI – Tragedia nell’entroterra del Piceno nella mattinata del 3 giugno.

Ucciso a colpi di pistola un uomo sulla pista ciclabile di Pagliare del Tronto, in una zona isolata. Si tratta dell’ex carabiniere C.A., era in servizio a Monsampolo del Tronto prima di essere sospeso, da svariati anni, per un’inchiesta per concussione.

Sul posto carabinieri e agenti di Polizia insieme al personale sanitario del 118. Purtroppo i soccorsi dei sanitari sono stati vani.

Immediate le indagini per risalire al responsabile, datosi alla fuga dopo il delitto. Non è esclusa la presenza di un complice.

