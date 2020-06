Al momento non è esclusa nessuna pista dagli inquirenti

SPINETOLI – C’è tanta amarezza per la morte di Antonio Cianfrone, 50enne ucciso da diversi colpi di pistola lungo la pista ciclabile di Pagliare del Tronto nella mattinata del 3 giugno, le indagini sono scattate immediatamente e al momento nessuna ipotesi viene esclusa dagli inquirenti.

Qui il nostro articolo precedente

Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza dislocate in un ampio raggio nei pressi del luogo del delitto e dai rilievi scientifici effettuati.

Secondo le indiscrezioni una moto è stata vista transitare, a tutta velocità, nei paraggi della pista ciclabile, con due persone in sella e caschi bianco e verde.

“L’ex carabiniere era stato sospeso dal servizio obbligatoriamente cinque anni fa, nel 2015 – afferma all’Ansa il Colonnello Comandante del Comando Provinciale di Ascoli, Ciro Niglio – a seguito dell’inchiesta che lo aveva coinvolto per concussione e quindi era fuori dall’Arma. Dal giorno dell’arresto non è mai rientrato in servizio”.

E’ stato fatto un appello, dall’Arma e dalla Procura di Ascoli, a coloro che dalle 8 alle 9.30 erano presenti o possano aver visto qualcosa lungo la pista ciclabile tra Pagliare del Tronto e Monsampolo di recarsi nella più vicina Stazione dei carabinieri.

Il nostro articolo precedente

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.