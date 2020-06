Ufficializzate le date del ritorno in campo delle squadre di Serie B. I bianconeri chiuderanno in casa contro il Benevento di Inzaghi il primo agosto

ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio si appresta finalmente a tornare in campo per la ripresa del campionato di serie B, fermatosi come tutto il Paese per l’emergenza legata al Covid-19.

Salvo anticipi e posticipi, questo il calendario delle gare dei bianconeri:

Ascoli-Cremonese mercoledì 17 giugno (recupero 6^ giornata di ritorno)

Ascoli-Perugia domenica 21 giugno (recupero 10^ giornata di ritorno)

Venezia-Ascoli sabato 27 giugno (recupero11^ giornata di ritorno)

Ascoli-Crotone martedì 30 giugno (recupero 12^ giornata di ritorno)

Cosenza-Ascoli sabato 4 luglio (recupero 13^ giornata di ritorno)

Ascoli-Salernitana sabato 11 luglio (recupero 14^ giornata di ritorno)

Ascoli-Empoli martedì 14 luglio (recupero 15^ giornata di ritorno)

Cittadella-Ascoli sabato 18 luglio (recupero 16^ giornata di ritorno)

Ascoli-Pordenone sabato 25 luglio (recupero 17^ giornata di ritorno)

Pisa-Ascoli martedì 28 luglio (recupero 18^ giornata di ritorno)

Ascoli-Benevento sabato 1° agosto (recupero 19^ giornata di ritorno)

