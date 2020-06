ASCOLI PICENO – Nasce l’associazione culturale ascolana “CulturiAmo Insieme”, di seguito una loro nota giunta in redazione.

L’idea di CulturiAmo Insieme nasce dal desiderio di Barbara Mascetti, presidente dell’associazione, di unire la passione per l’arte all’amore per il proprio territorio.

La spinta deriva dalla voglia di promuovere la cultura ed il territorio italiano, marchigiano e, soprattutto, piceno a 360°, attraverso attività culturali, artistiche, di interesse sociale, editoriali, di volontariato e di promozione.

Le parole che meglio rappresentano CulturiAmo Insieme sono: storia, creatività, promozione, solidarietà, formazione e spiritualità.

L’intento di base è quello di valorizzare l’essere umano e porlo al centro di una variegata rete di relazioni, andando a creare una vera e propria comunità e ad approfondirne il senso.

Le molteplici attività proposte dall’associazione, difatti, sono rivolte a stimolare la consapevolezza e la crescita artistiche, culturali ma anche ambientali e umanitarie: dall’arte alla letteratura, dalla natura allo spettacolo fino ad arrivare alla storia e all’architettura, proprio perché il nostro territorio offre spontaneamente molteplici spunti in merito.

Il particolare e sfortunato momento attuale che stiamo tutti vivendo non ferma la passione dei membri dell’associazione: attraverso le piattaforme social e telematiche, CulturiAmo Insieme non vuole far sentire la propria mancanza e desidera mantenere viva la propria presenza attraverso un programma variegato e poliedrico, che prevede lezioni ed incontri sull’Arte-Terapia, sessioni di Logopedia per il controllo della voce, Geloterapia (altrimenti nota come Terapia della Risata), Teatro Letterario e Yoga.

Ma molto altro è in arrivo: laboratori didattici di arte, mostre, manifestazioni di stampo letterario, eventi ricreativi per bambini, laboratori di formazione, seminari ed approfondimenti sul territorio locale, Clown Terapia, visite guidate, incontri interculturali – per rimanere aggiornati, basta seguire la pagina Facebook (Culturiamo Insieme), Instagram (CulturiAmo Insieme) ed il Sito Web www.culturiamoinsieme.it

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.