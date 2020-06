Qui tutte le notizie di ieri, 4 giugno

ORE 19 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 5 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 234.531, con un incremento rispetto a ieri di 518 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 36.976, con una decrescita di 1.453 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 316 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 22 pazienti rispetto a ieri.

5.301 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 202 pazienti rispetto a ieri.

31.359 persone, pari all’85% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 85 e portano il totale a 33.774. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 163.781, con un incremento di 1.886 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 19.853 in Lombardia, 4.369 in Piemonte, 2.512 in Emilia-Romagna, 1.229 in Veneto, 857 in Toscana, 244 in Liguria, 2.710 nel Lazio, 1.293 nelle Marche, 774 in Campania, 846 in Puglia, 123 nella Provincia autonoma di Trento, 872 in Sicilia, 180 in Friuli Venezia Giulia, 670 in Abruzzo, 101 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 67 in Sardegna, 10 in Valle d’Aosta, 97 in Calabria, 122 in Molise e 18 in Basilicata.

ORE 18 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Due decessi in Regione nelle ultime 24 ore: entrambi a Fossombrone. Si tratta di una 95enne e di un 57enne, tutti e due con patologie pregresse.

Il terzo report di giornata Report_sint_decessi_COVID19_agg_5giugno2020_ore18

ORE 17.45 Dall’8 giugno riprendono nelle Marche stage e formazione pratica

ORE 17.30 Rimborsi agli utenti del trasporto pubblico locale: “Confronto, garantito il diritto al ristoro”

ORE 17 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Contagi, ricoveri e guarigioni. Il punto della situazione in Regione.

Di seguito il secondo report di giornata goresgiallo5giugno

ORE 16.30 Covid, Abruzzo: due casi su 1466 tamponi analizzati. Zero decessi

ORE 15.30 Spiagge libere a San Benedetto “chiuse” fino al 10 giugno. Poi prenotazioni via Web e telefono

ORE 15 Conte: “A settembre si ritorna a scuola in presenza”. Ipotesi divisori fra banchi. Regioni-Comuni: “Criticità”

ORE 13.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1354 tamponi (di cui 768 del percorso nuove diagnosi e 586 del percorso guariti). I positivi sono 2: uno della provincia di Pesaro Urbino e uno di Macerata.

ORE 13 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE 768 tamponi effettuati nel percorso nuove diagnosi nelle ultime 24 ore in Regione: due sono stati riscontrati positivi.

Di seguito il primo report di giornata GORESblu05062020_9

ORE 12.45 Ascoli, dal 6 giugno ripartono le guide turistiche

ORE 12.30 Piceno, diminuiscono furti e rapine. 150 arresti in un anno, 1300 denunce. Quasi 20 mila controlli anti-Covid

ORE 11.30 Lungomare di San Benedetto, corsia Est chiusa alle auto anche il 7 giugno. Torna l’isola pedonale

ORE 11.15 Monteprandone e Centobuchi, niente alcool da asporto di notte. Stop a bottiglie e bicchieri di vetro

ORE 11 Riapre il Centro di Unità Trasfusionale al “Madonna del Soccorso”. Dal 15 giugno

ORE 10.50 Covid e autotrasporto, tempi di guida e riposo, rimborso dei pedaggi: ipotesi risarcimento mancato fatturato

ORE 10.45 Offida, mascherine lavabili e riutilizzabili per i bambini dai 6 ai 12 anni

ORE 10.30 Volley Angels Project, allenamenti nel pieno rispetto delle norme anti-Covid

ORE 10 Movida e norme anti-Covid, dal 6 giugno vietata la vendita di alcool da asporto a San Benedetto

