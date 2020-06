ASCOLI PICENO – Si è svolta in videoconferenza l’incontro fra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), Paola De Micheli e le Associazioni di categoria dell’autotrasporto. All’ordine del giorno, un confronto sulle misure per la categoria contenute nel Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020, il cosiddetto “rilancio” nonché sulle principali rivendicazioni attese dal settore.

Un confronto proficuo, se non altro ai fini di un chiarimento su diverse tematiche che stavano assumendo connotati un po’ grigi. In estrema sintesi, di seguito si riportano i chiarimenti forniti dalla Ministra sui principali temi discussi.

TEMPI DI PAGAMENTO. E’ già stata scritta la norma e sarà inviata alle associazioni prima della sua emanazione che potrebbe avvenire tra circa 30 giorni.

VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO. Dopo aver concordato con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le “linee guida” per la loro ripubblicazione, un gruppo di tecnici incaricati dal Mit, sta elaborandoli e saranno sottoposti preventivamente alle associazioni prima della loro ripubblicazione; tempi molto brevi, nell’ordine di settimane.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (art. 25, D.L. n. 34 /2020). Considerato che le associazioni lamentano il fatto che la riduzione del fatturato di 1/3 sia troppo alta, il Mit è disponibile a proporre al Mef modifiche che però abbiano oggettivi riscontri sul piano fiscale; può essere presa in considerazione anche una riduzione minore al 33%, ad ipotesi il 20%. In questo caso però, ammesso che passi, ci deve essere la consapevolezza che essa sarà per tutti e quindi essendoci più soggetti che ne beneficiano, le risorse e gli importi pro-capite diminuiranno.

INCREMENTO DI 20 MILIONI DI EURO DEL RIMBORSO PER I PEDAGGI (art. 210, D.L. n. 34 /2020). E’ stato chiarito che l’importo sarebbe utilizzato nel 2020, con i rimborsi che saranno previsti a Giugno. Dai calcoli dei tecnici del Mit, si tratta di un incremento che vale 112-143 euro a mezzo immediatamente fruibile. Se però ci sono proposte alternative, immediatamente fruibili, sulle quali c’è unanimità di consensi, il Mit è disponibile a prenderle in considerazione.

INVESTIMENTI 2020. È stato firmato il decreto è quindi a breve le risorse saranno disponibili con i criteri e le modalità già stabilite.

TEMPI DI GUIDA E RIPOSO. Dal confronto effettuato con gli altri Paesi dell’UE emerge che l’Italia è la nazione dove si viaggia di più e pertanto risulta difficile intervenire.

FORMAZIONE A DISTANZA. Dal 3 giugno si ritorna alla situazione esistente ante coronavirus; in questa fase non si può fare di più perché ci sono delle indagini in corso.

