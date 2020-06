“Saranno utili anche in vista dell’avvio delle attività dei centri estivi” afferma il primo cittadino

OFFIDA – “Un pensiero utile per i nostri ragazzi tra i 6 ed i 12 anni. Riceverete a casa queste mascherine che abbiamo pensato per voi. Sono lavabili e riutilizzabili. Saranno utili anche in vista dell’avvio delle attività dei centri estivi di cui vi daremo notizie entro qualche giorno. C’è anche il logo della nostra città, indossatele con orgoglio”.

Così il sindaco di Offida, Luigi Massa, il 5 giugno annuncia la distribuzione dei dispositivi di protezione per i giovanissimi abitanti del Borgo.

