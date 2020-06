OFFIDA – Nuovi spazi per le attività sportive e di benessere degli offidani.

Con l’intento di favorire la salute dei cittadini a livello psico fisico ma anche permettere alle attività connesse al wellness & sport di riprendere in sicurezza, la Giunta comunale di Offida, nella giornata del 4 giugno, ha approvato una delibera con la quale concede l’uso di spazi opportunamente dimensionati all’interno del parco di viale Repubblica a favore di centri fitness, palestre e associazioni ricreative, per lo svolgimento di attività sportiva e benessere in forma organizzata, sotto la propria responsabilità e nel rispetto dei protocolli per il contenimento del Covid-19.

Diverse sono le aree verdi nel contesto cittadino, tuttavia il parco di Viale Repubblica, appositamente aperto per l’emergenza, è quello in grado di contemperare l’accesso pubblico e la presenza di aree riservate a questo tipo di attività.



“Questa determinazione – commenta l’Assessore allo Sport, Cristina Capriotti – non determinerà alcuna limitazione per la fruizione del parco da parte della cittadinanza che comunque sarà aperto a tutti e regolarmente frequentabile. Allo stesso tempo riteniamo quello spazio verde una risorsa, con uno scorcio bellissimo, che consente di trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta e soprattutto permette alle diverse realtà che ne facessero richiesta e che oggi, per le regole stabilite sui distanziamenti, possono sfruttare pochissimo i loro tradizionali spazi, di avere occasioni di opportunità maggiori”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.