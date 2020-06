OFFIDA – Un momento di saluti che l’Amministrazione offidana riserverà a tutti gli alunni che si apprestano al passaggio da un ordine scolastico a quello successivo.

“Saluti di passaggio” è un evento che si terrà al Parco di Via della Repubblica, nei giorni 13 -19 e 20 giugno, dedicato nell’ordine: alle classi quinte della Scuola Primaria; all’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e alle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado.

L’Amministrazione Comunale, vista la particolare situazione che si sta vivendo in questo momento storico, desidera regalare agli studenti giunti al termine del proprio ciclo scolastico, la possibilità di incontrarsi e di stare insieme, di rivedere e salutare i propri insegnanti.

Nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale, ogni alunno dovrà essere accompagnato da un solo adulto di riferimento, con obbligo di mascherina per tutti.

Nell’occasione, a tutti gli studenti verrà consegnata una sorpresa, con l’augurio da parte del Sindaco e dell’Assessore alla Scuola di iniziare questo nuovo viaggio con determinazione e con quel desiderio di apprendere nuove nozioni per proseguire nella crescita formativa fondamentale per il futuro.

“Non potevamo permettere – dichiara l’Assessore Isabella Bosano – che gli studenti concludessero un ciclo scolastico, senza la possibilità di omaggiarli in qualche maniera. L’evento Saluti di Passaggio vuole essere proprio un modo per regalare loro l’opportunità di salutarsi e salutare gli insegnanti che li hanno seguiti in questi anni”.

“Non è ancora possibile fare una grande festa con tutti gli alunni dei plessi offidani– conclude il Sindaco Luigi Massa – la faremo appena sarà possibile, ma con il nostro evento vogliamo salutare coloro che dopo anni trascorsi sui banchi, terminano il loro percorso per iniziarne uno nuovo, con forza e determinazione, come hanno fatto in questo anno scolastico con la didattica a distanza”.

Gli eventi al Parco di Via della Repubblica, diversificati per ordine di scuola, si terranno nei seguenti giorni e orari:

Sabato 13 giugno per le classi quinte della Scuola Primaria. Classe 5TM ore 16.30- 17:30; classe 5TP ore 17.45-18.45

Venerdì 19 giugno per gli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia. Classe 3B dalle ore 17-18; classe 3D dalle ore 18.15-19.15

Sabato 20 giugno per le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado. Classe 3A dalle ore 16.30-17.30 classe 3B dalle ore 17.45-18.45.

