SPINETOLI – L’ Amministrazione Comunale ha attivato la collaborazione con il Nucleo volontariato e Protezione Civile Anc (Associazione Nazionale Carabinieri) di Spinetoli per lo svolgimento di diverse attività e di servizi.

Tra queste l’assistenza alla popolazione (trasporto, distribuzione pasti, medicinali, vestiario, ecc) in caso di calamità naturali o situazioni di emergenza nel territorio comunale; l’attività di informazione rivolta alla popolazione; il controllo e monitoraggio del territorio con particolare attenzione alle aree pubbliche e parchi e il supporto di vigilanza nelle aree degli edifici scolastici per l’anno 2020-2021, in entrata e uscita per 6 giorni a settimana.

Potrà, inoltre, essere richiesto un supporto organizzativo durante le manifestazioni civili e/o religiose di carattere culturale e ricreativo promosse e/o patrocinate dall’Amministrazione, da definire in base alle specifiche esigenze.

La firma della convenzione è avvenuta il 4 giugno, tra il Sindaco Alessandro Luciani, il presidente della Sezione Anc di Spinetoli, Gianni Collina e il presidente del Nucleo Protezione Civile, Gabriele Carboni.

“La collaborazione con il nucleo – conclude Luciani – di fatto potenzia l’attività già in essere del Comune nella gestione delle attività elencate. Ricordo che dal primo giugno a Spinetoli è stato assunto anche un nuovo vigile urbano per monitorare sempre più al meglio il nostro territorio”.

