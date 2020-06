ANCONA – Manovra da 210 milioni per cittadini, famiglie, professionisti e imprese: come ottenere le credenziali Spid per accedere.

Dopo l’entrata in vigore, venerdì 5 giugno, della Legge regionale n. 20 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19 per la ripartenza delle Marche”, la settimana che sta per cominciare sarà decisiva per la messa in atto delle prime fasi della manovra da 210 milioni che prevede contributi a fondo perduto per le famiglie, i lavoratori, i professionisti e le imprese nei settori di commercio e ristorazione, artigianato, acquacoltura e pesca, aziende editoriali dell’informazione, turismo, terzo settore, sanità, sociale, istruzione e sport.

Per tutelare la sicurezza informatica delle richieste e della conseguente erogazione dei contributi, tutti coloro che intendono presentare la domanda dovranno essere dotati di credenziali forti. Per questo è consigliabile seguire sin d’ora la procedura per ottenere gratuitamente il Codice Spid sul sito dedicato del Governo italiano. Su questo canale informazioni in tempo reale sul rilascio delle misure.

Leggi come ottenere Spid sul sito della Regione Marche.

