Qui tutte le notizie di ieri, 8 giugno

ORE 19 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 9 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 235.561, con un incremento rispetto a ieri di 283 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 32.872, con una decrescita di 1.858 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 263 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 20 pazienti rispetto a ieri.

4.581 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 148 pazienti rispetto a ieri.

28.028 persone, pari all’85% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 79 e portano il totale a 34.043. Si precisa che nel totale odierno sono conteggiati 32 decessi, riferiti a giorni precedenti e non alle ultime ventiquattrore, comunicati solo oggi dalla Regione Abruzzo. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 168.646, con un incremento di 2.062 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 18.297 in Lombardia, 3.671 in Piemonte, 2.156 in Emilia-Romagna, 1.004 in Veneto, 628 in Toscana, 249 in Liguria, 2.570 nel Lazio, 992 nelle Marche, 675 in Campania, 613 in Puglia, 81 nella Provincia autonoma di Trento, 853 in Sicilia, 128 in Friuli Venezia Giulia, 567 in Abruzzo, 95 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 54 in Sardegna, 8 in Valle d’Aosta, 68 in Calabria, 120 in Molise e 14 in Basilicata

ORE 18.30 Liste di attesa: prestazioni anche di sera e nei festivi. App MYCupMarche per tagliare le attese al telefono

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero decessi in Regione nelle ultime 24 ore. Un altro buonissimo dato dal Gores che si aggiunge ai zero ricoveri in Terapia Intensiva e ai zero casi registrati oggi. Un “triplete” molto benevolo.

Il terzo report di giornata Report_sint_decessi_COVID19_agg_9giugno2020_ore18

ORE 17 Riparte “L’Antico e le Palme”, dal 26 al 28 giugno a San Benedetto

ORE 16.45 Ryanair, dal 2 luglio torneranno i voli da e per Ancona

ORE 16.30 Covid, Abruzzo: un caso su 856 test e un decesso nelle ultime 24 ore

ORE 16.15 Servizi ferroviari, Ceriscioli firma ordinanza. “Ripristino treni nelle Marche dal 14 giugno”

ORE 16 Spiagge libere, diverse chiamate a San Benedetto per prenotazioni. “Il Web fornisce ancora più sicurezza”

ORE 15.30 ‘Cinema in giardino’ torna a Grottammare. Eventi sulla terrazza sul mare: “Lavori in corso”

ORE 14.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Il Gores ha comunicato che oggi si registrano zero malati Covid in terapia intensiva. “Dopo lo zero raggiunto nei decessi e nei tamponi positivi, è arrivata finalmente la buona notizia dello zero Covid nei reparti terapia intensiva, simbolo della fase più acuta della malattia. La buona notizia di oggi è il segno di un ulteriore passo in avanti verso la ritrovata normalità” afferma il Governatore Luca Ceriscioli.

Di seguito il terzo report di giornata 4_5980168366797619717

ORE 12 Covid. Protestano gli ambulanti del mercato, il Comune rassicura: “Venerdì si torna alla normalità”

ORE 11 Calcio & Covid-19, il Codacons nelle Marche chiede rimborso di abbonamenti e biglietti

ORE 9.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Non ci sono casi positivi nelle ultime 24 ore in Regione, a fronte dei 1200 tamponi effettuati (599 nuove diagnosi + 601 percorso guariti).

Di seguito il primo report di giornata GORESblu09062020_9

ORE 9 Mascherine non a norma, sequestri nelle Marche: circa mezzo milione. Dpi ritirati da una farmacia del Piceno

